Новости

В Сибири зарегистрировано более 1500 нарушений ФЗ в сфере ДДУ

Управление Генпрокуратуры РФ в Сибирском федеральном округе обобщило работу прокуратур субъектов Российской Федерации в округе за прошедший год в сфере защиты прав участников долевого строительства многоквартирных жилых домов.

В округе числится около 160 объектов, строительство которых осуществляется медленными темпами или приостановлено. Наибольшее их количество сосредоточено в Красноярском крае, Иркутской, Новосибирской и Омской областях.

В Республике Хакасия, Алтайском и Красноярском краях, Новосибирской и Омской областях по требованиям прокуроров приводились в соответствие с законом ДДУ, ущемляющие права граждан.

В Новосибирской и Омской областях прокуроры выявляли нарушения закона о своевременном внесении изменений в проектные декларации и их опубликовании в средствах массовой информации и (или) в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования.

В Красноярском крае, Омской области прокурорами вскрыты случаи нецелевого использования застройщиками денежных средств дольщиков.

В Республиках Алтай и Хакасия, Алтайском и Красноярском краях, Кемеровской области потребовалось вмешательство прокуроров для понуждения застройщиков к устранению недостатков, допущенных при строительстве домов, выявленных в течение гарантийного срока.

Основанием для принятия мер прокурорского реагирования явилось также несоблюдение требований законодательства в указанной сфере региональными уполномоченными органами в Алтайском и Красноярском краях. пишет пресс-служба прокуратуры Иркутской области.

Всего в результате надзорной деятельности за 2016 г. в данной сфере выявлено более 1500 нарушений закона, опротестовано 36 незаконных правовых актов, внесено 309 представлений, объявлены предостережения 17 должностным лицам, в суды направлено 20 исков (заявлений). По инициативе прокуроров к дисциплинарной и административной ответственности привлечено 292 виновных лица, органами следствия и дознания возбуждено 12 уголовных дел.