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Курсы валют в Ангарске: 30 января минимальный курс продажи доллара 60,16 руб., евро - 64,45 руб

30 января курс покупки наличного доллара США в банках и обменных пунктах Ангарска составил 57,11-59,6 рубля за доллар, курс продажи составил 60,16-62,48 рубля за доллар.

Максимальный курс покупки доллара в Ангарске по сравнению с предыдущим днем повысился на 40 коп. и составил 59,6 рубль. Такой курс покупки предложили Восточный экспресс банк и Азиатско-Тихоокеанский Банк.

Минимальный курс продажи доллара в Ангарске (с учетом реального наличия) по сравнению с предыдущим днем повысился на 61 коп. и составил 60,16 руб. По такому курсу доллар продает Азиатско-Тихоокеанский Банк

Курс покупки наличного евро в банках и обменных пунктах Ангарска составил 61,39-63,95 рубля за евро, курс продажи составил 64,45-67 рубля за евро.

Максимальный курс покупки евро в Ангарске по сравнению с предыдущим днем повысился на 30 коп. и составил 63,95 руб. Такой курс покупки предложил Восточный экспресс банк.

Минимальный курс продажи евро в Ангарске (с учетом реального наличия) по сравнению с предыдущим днем повысился на 35 коп. и составил 64,45 руб. Такой курс евро продажи предложил Россельхозбанк.