Новости

Курсы валют в Иркутске: 30 января минимальный курс продажи доллара составил 60,15 руб., евро - 64,29 руб

30 января курс покупки наличного доллара США в банках и обменных пунктах Иркутска составил 57-59,6 рубля за доллар, курс продажи составил 60,15-62,48 рубля за доллар.

Максимальный курс покупки доллара в Иркутске по сравнению с предыдущим повысился на 60 коп. и составил 59,6 рубль. Такой курс покупки предложил ФИНАМ.

Минимальный курс продажи доллара в Иркутске (с учетом реального наличия) по сравнению с предыдущим днем повысился на 55 коп. и составил 60,05 руб. По такому курсу доллар продает ФИНАМ.

Курс покупки наличного евро в банках и обменных пунктах Иркутска составил 60,7-64 рубля за евро, курс продажи составил 64,29-67 рубля за евро.

Максимальный курс покупки евро в Иркутске по сравнению с предыдущим днем повысился на 25 коп. и составил 64 руб. Такой курс покупки предложил Байкалкредобанк.

Минимальный курс продажи евро в Иркутске (с учетом реального наличия) по сравнению с предыдущим днем повысился на 15 коп. и составил 64,25 руб. Такой курс евро продажи предложил ФИНАМ.