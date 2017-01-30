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С пожилой иркутянки под видом снятия порчи «сняли» 47 тысяч рублей

Днём 28 января в дежурную часть отдела полиции № 9 Межмуниципального управления МВД России «Иркутское» обратилась 77-летняя женщина, которая сообщила, что путем обмана две незнакомки похитили у нее 47 тысяч рублей.

Как установили оперативники, к пенсионерке на подошли злоумышленницы и сказали, что на ней порча. Пожилой иркутянке предложили пройти сеанс исцеления, на что та согласилась.

После проведения ритуала «целительницы» взяли деньги скрылись в неизвестном направлении.

По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «мошенничество», сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.