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В Иркутске задержаны подозреваемые в серии краж из салонов автомобилей

В Иркутске сотрудники оперативно-сыскного отдела Межмуниципального управления МВД России «Иркутское» в ходе оперативно-розыскных мероприятий с поличным задержали двух местных жителей за кражу вещей из салона автомобиля.

26 января в утреннее время злоумышленники разбили заднее стекло припаркованного автомобиля «Тойота Камри» на улице Байкальской. Из салона преступники забрали оставленную автовладелицей сумку с деньгами и документами. Грабители попытались скрыться с места преступления на общественном транспорте, но уже на следующей остановке оперативники обезвредили подозреваемых. В отделение полиции были доставлены двое иркутян 23 лет. Ранее молодые люди уже попадали в поле зрения правоохранительных органов за совершение подобного преступления.

При обыске автомобиля одного из предполагаемых преступников, сыщики обнаружили вещи, похищенные ранее у других граждан. Сейчас задержанные проверяются на причастность к совершению еще ряда преступлений.

В настоящее время по данному факту следственными органами МУ МВД России «Иркутское» по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ (Кража), возбуждено уголовное дело. Санкции данной статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет, сообщают в пресс-слубе МУ МВД России «Иркутское».