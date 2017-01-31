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"Торопиться с покупкой долларов особо не стоит"

Минфин РФ в феврале начнет скупку валюты по «временному бюджетному правилу». Олег Шагов, начальник аналитического отдела АО ИФК «Солид», считает, что это не повод бежать за долларом прямо сейчас. Своим мнением он поделился с SIA.RU.

– Ожидаемые покупки Банком России по поручению Минфина валюты являются значимым, но отнюдь не единственным фактором из числа тех, что влияют на динамику рубля. Сильным фактором для рубля остается изменение мировых цен на нефть, причем примерное значение курса доллара США к рублю сейчас можно оценить, разделив эмпирический коэффициент 3300 на стоимость барреля нефти марки Brent в долларах.

Весьма существенным в плане покупки Банком России по поручению Минфина является тот объем валюты, который будет выкупаться, а также интенсивность планируемых покупок.

Например, в мае 2015 года на практические ежедневные покупки ЦБ РФ долларов в $200 млн. внутренний валютный рынок реагировал достаточно слабо. Если объем ожидаемых покупок валюты Банком России по поручению Минфина не будет превышать $100 млн. в неделю, то дополнительное давление на рубль будет незначительным.

Торопиться с покупкой долларов, на наш, взгляд, особо не стоит, поскольку российская валюта в контексте сравнительно высоких рублевых и низких долларовых ставок по-прежнему остается фаворитом у «кэрри-трейдеров», направляющих капиталы в Россию в поисках более высокой доходности.