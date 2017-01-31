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Инвестидеи от «БКС Премьер»: какие акции покупать в 2017-м

31 января 2017

26 января «БКС Премьер» провел встречу клуба «Премьер-Экспресс» для иркутских инвесторов. За чашкой чая эксперты компании рассказали о ситуации в экономике и дали конкретные рекомендации по инвестициям в 2017 году.

Как рассказал Ярослав Керов, старший финансовый советник, главный специалист по защите капитала, большой волатильности, которая наблюдалась на рынках в 2014-2015 годах, в этом году ждать не стоит. Так, по мнению аналитиков БКС, цена на нефть будет плавно снижаться в течение года, в коридоре от 50 до 57долларов за баррель.

«Доллар будет также в коридоре – 58-66 рублей, с возможным недолгосрочным повышением до 67-70 рублей. Это обусловлено политикой нового президента США Дональда Трампа, нацеленного на протекционизм, возврат производственных мощностей в Штаты», – пояснил Ярослав Керов.

У инвесторов в 2017 году, по его словам, будет немало возможностей заработать. Акции многих российских компаний выглядят сегодня весьма привлекательно. Следуя рекомендациям, размещаемым, в том числе, на сайте «БКС Экспресс», можно выгодно разместить свои средства.

«За 2016 год процент отработки открытых идей от наших аналитиков составил порядка 75-80%», – отметил Ярослав Керов. На бизнес-завтраке он рассказал о некоторых инвестиционных идеях, которые можно реализовать в ближайшее время.

1.  «Газпромнефть»

Покупка – 228 рублей
Продажа – 249 рублей

Я.Керов: «Газпромнефть» – явный фаворит нефтяной отрасли. Компания наращивает объемы добычи, темпы роста – порядка 3% в год, перспективы – хорошие. Чего не скажешь о «Газпроме».  Его рекомендовали к покупке, исходя из дивидендов в размере 6-12%. Однако есть информация, что в этом году «Газпром» вообще откажется от дивидендов. Строительство «Южного» и «Северного» потоков, «Силы Сибири» требуют инвестиций. Санкции не дают возможности привлекать дешевые западные деньги, поэтому компания вынуждена вкладывать в развитие бОльшую часть своей прибыли.

2. «АЛРОСА»

Покупка –100,5 рубля
Продажа – 126 рублей

Я.Керов: У компании превосходная отчетность. За 2016 год чистая прибыль выросла в три раза. Цены на алмазы в сентябре поднялись на 1,5%. Спрос – стабильный, в первом полугодии ожидается некоторое оживление. В прошлом году по «АЛРОСЕ» был идея купить по 82-83 и продать в конце года по 96-100, и она очень достойно отработала. В декабре бумага стоила 97-98 рублей. В краткосрочной перспективе мы позитивно смотрим на «АЛРОСУ».

3. «ТМК»

Покупка – 80 рублей
Продажа – 100-102 рубля

Я.Керов: Трубно-металлургический комбинат – одна из лучших идей в сфере металлургии и добычи. Компания поставляет трубы таким компаниям, как «Газпром», «Роснефть», «ЛУКОЙЛ», то есть, по сути, обсуживает всю российскую нефтяную отрасль. «ТМК» – наш долгосрочный фаворит.

4. «РУСАЛ»

Покупка: 300 рублей
Продажа: 500 рублей

Я.Керов: «РУСАЛ» – компания интересная и с точки зрения инвестиций, и с точки зрения спекуляций. Есть сведения, что Виктор Вексельберг готовится к выкупу у Михаила Прохорова 12% акций «РУСАЛа». Сам рынок алюминия крайне неоднозначный, в очень большой степени зависящий от Китая. Если там начнется какое-либо замедление, то сегодняшний растущий тренд вполне может измениться в противоположную сторону. Нужно тщательно следить за новостями и оперативно на них реагировать.

5. Московская биржа

Покупка: 131 рубль
Продажа: 155 рублей

Я.Керов: За прошлый год это одна из самых недооцененных бумаг в финансовом секторе. Интерес к фондовому рынку растет, открываются новые счета. А биржа зарабатывает на комиссии: чем больше оборот – тем больше комиссия, тем выше акционерная стоимость ММВБ. Наша цель в 155 рублей – достаточно  консервативная. Бумага может расти и дальше, 170-180 рублей – это более чем реально.

6. Сбербанк

Покупка: 165 рублей
Продажа: 225 рублей

Я.Керов: Банковский сектор – кровеносная система любой экономики. У нас ее в последнее время активно «чистят». И Сбербанк от этого только выигрывает, показывая отличные финансовые результаты. Кроме того, банк работает над оптимизацией бизнеса: закрывает неэффективные, убыточные подразделения. Дополнительную поддержку росту прибыли окажут усилия по развитию собственной «экосистемы» и монетизация колоссальных массивов данных о более чем 80 млн активных клиентах.

Бизнес-завтраки от «БКС Премьер» для иркутских инвесторов проходят в отеле «Марриотт» каждый второй четверг в 11 часов. Следующий состоится 16 февраля. Участие - бесплатное. Предварительная запись по телефону (3952) 20-22-52.

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