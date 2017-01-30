Новости

Мошенник из Самары похитил деньги у жительницы Иркутской области

Сообщив незнакомцу реквизиты своей банковской карты, 55-летняя ангарчанка лишилась крупной суммы денег.

Вечером в минувшую субботу в дежурную часть отдела полиции No2 Управления МВД России по г. Ангарску обратилась женщина и рассказала, что некоторое время назад ей на телефон пришло сообщение о блокировке банковской карты. Она немедленно набрала указанный номер и сообщила собеседнику, представившемуся работником службы безопасности банка, всю конфиденциальную информацию о своей карте. Через несколько минут со счета потерпевшей было списано 15 тысяч рублей.

Как призналась потерпевшая, она знала о подобных способах мошенничества, но излишние эмоции и переживания за судьбу своих денег в тот момент взяли верх. Поэтому даже не попыталась позвонить по «горячей линии» банка и прояснить ситуацию.

В ходе проверки полицейские установили, что номер телефона, с которого женщине пришло смс-сообщение, зарегистрирован в Самарской области, сообщают в пресс-службе УМВД России по Иркутской области. По признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК Российской Федерации «мошенничество», возбуждено уголовное дело.