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Несколько сибирских компаний ищут инвестиции

Действующие компании из трех сибирских регионов опубликовали заявки на финансирование в открытой системе для поиска и вложения капитала «Ньютон Финанс»:

Сеть кафе мороженого в Иркутске из трех действующих точек привлекает финансирование.

Сумма 1 000 000 руб. Минимальный лот (наименьшая сумма, которую можно вложить) 300 000 руб. Ставка 12,5 % Срок займа 24 месяца Обеспечение Поручительство

Чтобы обсудить условия финансирования, зарегистрируйтесь как инвестор в системе Ньютон Финанс и свяжитесь с заемщиком напрямую. Это бесплатно, как и все функции системы.

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В 2017 году планируется строительство новой очереди таунxаусов (700 кв.м) — требуется финансирование.

Сумма 24 000 000 руб. Минимальный лот (наименьшая сумма, которую можно вложить) 1 000 000 руб. Ставка 24 % Срок займа 12 месяцев Обеспечение Залог, гарантии

Чтобы обсудить условия финансирования, зарегистрируйтесь как инвестор в системе Ньютон Финанс и свяжитесь с заемщиком напрямую. Это бесплатно, как и все функции системы.

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Крупнейший интернет-провайдер малоэтажной застройки в г. Улан-Удэ привлекает инвестиции.



Сумма 18 000 000 руб. Минимальный лот (наименьшая сумма, которую можно вложить) 1 000 000 руб. Ставка 18 % Срок займа 60 месяцев Обеспечение Другое

Чтобы обсудить условия финансирования, зарегистрируйтесь как инвестор в системе Ньютон Финанс и свяжитесь с заемщиком напрямую. Это бесплатно, как и все функции системы.

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