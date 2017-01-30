Несколько сибирских компаний ищут инвестиции

Новости
Несколько сибирских компаний ищут инвестиции30 января 2017
Действующие компании из трех сибирских регионов опубликовали заявки на финансирование в открытой системе для поиска и вложения капитала «Ньютон Финанс»:
Сеть кафе мороженого в Иркутске
Сеть кафе мороженого в Иркутске из трех действующих точек привлекает финансирование.
|
Сумма
|
1 000 000 руб.
|
Минимальный лот (наименьшая сумма, которую можно вложить)
|
300 000 руб.
|
Ставка
|
12,5 %
|
Срок займа
|
24 месяца
|
Обеспечение
|
Поручительство
Чтобы обсудить условия финансирования, зарегистрируйтесь как инвестор в системе Ньютон Финанс и свяжитесь с заемщиком напрямую. Это бесплатно, как и все функции системы.
Строительство таунхаусов в Иркутске
В 2017 году планируется строительство новой очереди таунxаусов (700 кв.м) — требуется финансирование.
|
Сумма
|
24 000 000 руб.
|
Минимальный лот (наименьшая сумма, которую можно вложить)
|
1 000 000 руб.
|
Ставка
|
24 %
|
Срок займа
|
12 месяцев
|
Обеспечение
|
Залог, гарантии
Чтобы обсудить условия финансирования, зарегистрируйтесь как инвестор в системе Ньютон Финанс и свяжитесь с заемщиком напрямую. Это бесплатно, как и все функции системы.
Провайдер из Улан-Удэ
Крупнейший интернет-провайдер малоэтажной застройки в г. Улан-Удэ привлекает инвестиции.
|
Сумма
|
18 000 000 руб.
|
Минимальный лот (наименьшая сумма, которую можно вложить)
|
1 000 000 руб.
|
Ставка
|
18 %
|
Срок займа
|
60 месяцев
|
Обеспечение
|
Другое
Чтобы обсудить условия финансирования, зарегистрируйтесь как инвестор в системе Ньютон Финанс и свяжитесь с заемщиком напрямую. Это бесплатно, как и все функции системы.
Если ни одна из этих заявок вас не заинтересовала, посмотрите в каталоге Ньютон Финанс — там размещено еще 29 проектов, и каждый день появляются новые.
ООО «Ньютон Финанс». г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 105а. ОГРН: 1163850081966. Не является офертой и предложением делать оферту