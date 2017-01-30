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На ремонт Осинской школы в Иркутской области выделено 7 миллионов рублей

Капитальный ремонт Осинской средней общеобразовательной школы №1 начнется в 2017 году. На эти цели из бюджета Иркутской области выделено около семи миллионов рублей, сообщила министр образования региона Валентина Перегудова.

Глава ведомства посетила детские сады и школы в селах Оса, Русские Янгуты, Бильчир, деревне Грязнушка, встретилась с руководством администрации и думы района, а также коллективом Бильчирской средней общеобразовательной школы. В ходе визита обсуждались вопросы завершения строительства спортивного зала в Грязнушинской начальной школе – детском саду (д. Грязнушка), строительство школы-сада в селе Бильчир и проведение капитального ремонта в Лузгиновском детском саду (с. Оса).

Валентина Перегудова отметила, что финансирование объектов из бюджета региона в рамках государственной программы «Развитие образования» возможно при наличии проектно-сметной документации, полномочия по подготовке которой возложены на органы местного самоуправления.

При предоставлении необходимых документов министерство образования со своей стороны готово оказывать всяческую поддержку в реализации данных проектов как на региональном, так и на федеральном уровнях.

В пресс-службе Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области напоминают, что в 2016 году было привлечено 1,7 млн рублей из федерального бюджета на капитальный ремонт спортивного зала Осинской средней общеобразовательной школы №1.