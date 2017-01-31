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Компании «РАФТ ЛИЗИНГ» открыли кредитную линию в банке «Зенит»

В новый год - с новым банком-партнером! Компания «РАФТ ЛИЗИНГ» получила подтверждение об открытии кредитной линии в банке «Зенит» (филиал «Сибирь», г. Новосибирск).

На сегодняшний день лимит одобрен в размере 70 млн рублей. Однако стороны заверили, что сумма утверждена как стартовый вариант.

Не исключено, что поэтапно, в течение 2017 года, размер кредитования компании «РАФТ ЛИЗИНГ» будет существенно увеличен.

Банк «Зенит» - один из крупнейших банков России, занимает 32 позицию в финансовом рейтинге. За Уралом представлен филиалами в Кемерово и в Новосибирске.

Директор ООО «РАФТ ЛИЗИНГ» Елена Ланцова прокомментировала: «В конце 2016 года мы встречались с руководством филиала «Сибирь», который расположен в Новосибирске. Договорились о плодотворном сотрудничестве в 2017 году. Банк «Зенит» подтвердил готовность софинансировать лизинговые сделки не только в регионе присутствия – Новосибирской области – но и во всех городах Сибирского федерального округа. Это не может не радовать».