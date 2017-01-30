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Предприниматель из Ангарска пожаловался бизнес-омбудсмену на угрозы от хакеров

Временно исполняющий обязанности Уполномоченного Эвелина Секулович обратилась к начальнику ГУ МВД России по Иркутской области Андрею Калищуку с просьбой провести проверку по факту угрозы в адрес предпринимателя.

В аппарат бизнес-омбудсмена обратился предприниматель из Ангарска. Он рассказал, что получил по электронной почте письмо от неизвестных людей. Представившись украинскими хакерами, они потребовали перечислить им деньги. В противном случае пообещали приостановить деятельность компании неправомерными действиями.

Есть информация, что такое же письмо получил предприниматель из Иркутска, правда он не обращался к бизнес-омбудсмену.

Уполномоченный призывает бизнесменов не поддаваться на провокации и ни в коем случае не переводить никому деньги. Эксперты аппарата бизнес-омбудсмена проконсультировались со специалистами по информационной безопасности, которые пояснили, что реализовать действия, о которых пишет хакер, невозможно и нереально.

В последнее время случаи мошенничества в отношении предпринимателей участились.

С начала года поступают жалобы предпринимателей не только на угрозы, но и на незаконное административное давление. Владельцам компаний звонят неизвестные люди и представляются сотрудниками общественной организации "Центр защиты прав потребителей". Они заявляют о том, что через несколько часов в компании пройдет проверка и требуют подготовить документы. Однако никакие общественные организации не имеют права проводить проверки. Проверки являются контрольно-надзорными мероприятиями. Выполнять их могут только государственные и органы местного самоуправления (например, Роспотребнадзор).

В случае возникновения мошеннических действий или попыток вымогательства денег необходимо обратиться в аппарат Уполномоченного или правоохранительные органы.