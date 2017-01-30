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Азиатско-Тихоокеанский банк и амурское отделение "Опоры России" подписали соглашение о сотрудничестве

30 января, 2017 год. Азиатско-Тихоокеанский банк и Амурское региональное отделение Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» заключили соглашение о сотрудничестве.

Целью соглашения является обеспечение более эффективного взаимодействия между банком и участниками малого и среднего бизнеса Амурской области: повышение финансовой грамотности участников бизнеса; участие в форумах, семинарах, проводимых общественной организацией «Опора России»; презентация продуктов банка бизнес-сообществу; консультирование по вопросам банковской сферы, установление новых деловых контактов; привлечение клиентов среди участников МСП и многое другое. Также одним из направлений взаимодействия между участниками соглашения станет развитие отношений в сфере внешнеэкономической деятельности.

«Опора России» - крупнейшее в России объединение представителей малого и среднего бизнеса, задачами которого являются правовая защита, помощь в привлечении финансирования и развитии бизнеса, формирование благоприятной бизнес-среды, стимулирование развития предпринимательской активности и развитие международного сотрудничества. Площадка была создана более 15 лет назад и в настоящее время объединяет около 450 тысяч предпринимателей в 85 отделениях организации по всей стране.

Комментирует Дмитрий Макаров, заместитель председателя правления Азиатско-Тихоокеанского банка: «АТБ придает большое значение поддержке малого и среднего бизнеса. Именно для небольших компаний банк регулярно предлагает новые продукты, выдаёт кредиты на инвестиционные цели и активно совершенствует сервисы. Мы уверены, что подписанное соглашение станет дополнительным стимулом для привлечения финансирования и развития предпринимательства в Амурской области. Будучи одним из крупнейших региональных банков в стране, в дальнейшем мы планируем активно развивать наши двусторонние отношения с отделениями «Опоры России» и в других городах присутствия АТБ».