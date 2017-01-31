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«Ньютон Финанс» презентовал в Иркутске онлайн-сервис для заемщиков, инвесторов и консультантов

25 января компания «Ньютон Финанс» представила онлайн-площадку, позволяющую компаниям быстро привлекать финансирование, а инвесторам – легко находить проекты для вложения средств. Сервис начал работу с 9 января 2017 года. С этого момента на сайте уже зарегистрировано 30 заявок на общую сумму 1217 миллионов рублей и 89 инвесторов из 19 городов.

Получать финансирование или находить интересные объекты вложений теперь гораздо проще. Нужно лишь зарегистрироваться на сайте и заполнить профиль — это бесплатно и быстро, а также легко делегировать сотрудникам, если вы руководитель.

Фото: Ньютон Финанс

Владимир Черкасов, идеолог проекта «Ньютон Финанс»:

«С помощью нашей системы заемщики экономят время, силы и деньги и получают в десятки раз больше предложений от инвесторов. Если обычно вам хватает времени связаться с тремя-четырьмя банками, то теперь вы можете сообщить о своей потребности сотне инвесторов сразу, потратив на это 20 минут».

Ресурс полезен действующим компаниям со всей России, а также институциональным и частным инвесторам.

В качестве заемщиков выступают действующие компании со всей России, которые привлекают от 1 до 200 млн рублей. В качестве инвесторов – банки, лизинговые компании, инвестиционные фонды и другие организации, финансирующие бизнес на суммы в этом же диапазоне.

Система также позволяет финансировать одну заявку нескольким инвесторам: заемщик может разбить сумму на лоты от 300 тыс. до 50 млн рублей.

Фото: Ньютон Финанс

Инвесторы сами выбирают заявку в каталоге и связываются с автором заявки по защищенному внутреннему чату. Заемщики — отвечают на предложения и выбирают наиболее подходящее для них.

Заемщики могут настроить конфиденциальность данных — скрыть некоторые блоки от публичного доступа и сделать их доступными только по запросу.

Помимо заемщиков и инвесторов свои услуги на сайте могут предлагать консультанты, как частные, так и корпоративные: юристы, финансовые аналитики, инвестконсультанты с подтвержденными квалификацией и опытом работы.

Фото: Ньютон Финанс

Команда «Ньютон Финанс» подчеркнула, что система не участвует в сделках и не берет на себя финансовые обязательства.

С помощью Ньютон Финанс заемщики, инвесторы и консультанты узнают друг о друге и ведут переговоры.

За договоренности по сделке отвечают сами пользователи. Все риски полностью оцениваются инвесторами.