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Первый магистральный грузовой электровоз 2ЭС7 начал эксплуатироваться на ВСЖД

Первый магистральный грузовой электровоз переменного тока с асинхронным тяговым двигателем 2ЭС7 начал эксплуатироваться на Восточно-Сибирской железной дороге. Новый локомотив поступил на ВСЖД в конце прошлого года, где ранее проходил эксплуатационные испытания после тестирования на Горьковской и Южно-Уральской магистралях.

На ВСЖД для электровоза была определена весовая норма в 6 тыс. тонн. По результатам работы на участке со сложным профилем пути, обилием кривых и большими уклонами Тайшет – Таксимо был сделан вывод, что масса проводимых поездов может быть повышена и эксплуатационные расходы сокращены.

На БАМе магистральный электровоз успешно прошёл испытания перепадами температур, которые характерны для движения по Северомуйскому тоннелю протяжённостью более 15 км. За счёт технологических особенностей содержания тоннеля температура в нём круглогодично не опускается ниже +15 градусов. Зимой из-за разницы температур воздуха cнаружи и внутри тоннеля нагрузка на все системы, узлы и материалы локомотива многократно увеличивается.

Устойчивая работа нового локомотива в сложных условиях демонстрирует перспективность данного подвижного состава.