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Губернатор Сергей Левченко примет участие в совещании по проблемным вопросам Байкальской природной территории, которое состоится в Минприроды РФ

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко сегодня примет участие в совещании, посвященном проблемным вопросам Байкальской природной территории. Мероприятие состоится в Москве в Министерстве природных ресурсов и экологии РФ под председательством Министра Сергея Донского.

На совещании будет обсуждаться тема урегулирования вопросов имущественного характера при передаче Правительству Иркутской области функций по организации работ по ликвидации негативного воздействия отходов, накопленных в результате деятельности ОАО «Байкальский ЦБК». Еще один вопрос будет посвящен ходу реализации ФЦП «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012 – 2020 годы». Также в повестке совещания вопросы подготовки к пожароопасному сезону, подготовки паспорта приоритетного национального проекта «Байкал – Великое озеро Великой страны», оценки атмосферного воздуха на территории субъектов Байкальской природной территории, перехода к новой системе регулирования в области обращения с отходами на БПТ.

В совещании также примут участие глава Республики Бурятия Вячеслав Наговицын и заместитель Губернатора Забайкальского края Алексей Бутыльский, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.