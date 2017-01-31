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В Иркутской области средний размер по кредитным картам за год снизился до 39,9 тыс. рублей

В 4 квартале 2016 года доля использованных заемщиками лимитов по кредитным картам существенно выросла и впервые приблизилась к 70%. При этом средний размер лимита по кредитным картам в 2016 году снизился до 47,3 тыс. руб., в Иркутской области он упал еще более существенно - до 39,9 тыс. рублей.

По данным 4 000 кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в 4 квартале 2016 года доля использованных заемщиками лимитов по кредитным картам (доля утилизации) достигла 68,6% (рост на 8,1 процентных пунктов по сравнению с 3 кварталом 2016 года). В Иркутской области доля использованных лимитов выросла с начала 2016 года на 20% до 75,7%.

Вместе с тем, если говорить о среднем размере лимита по кредитным картам, то в 2016 году его показатель существенно снизился – на 15,1%. Если в 1 квартале 2016 года он составлял 55,7 тыс. руб., то в 4 квартале минувшего года был уже на уровне 47,3 тыс. рублей. Наиболее масштабным данное снижение стало во втором полугодии 2016 года. В Иркутской области лимит по кредитным картам изменялся в русле общероссийских тенденций: с января 2016 года кредитный лимит снизился на 26% до 39,9 тыс. рублей.

Самая высокая динамика снижения среднего размера лимита по кредитным картам за год отмечена в Магаданской области (-38,9%), Чеченской Республике (-38,4%) и Республике Тыва (-37,0%). В свою очередь, рост лимита зафиксирован только в трех регионах страны - в Республике Дагестан (+10,5%), в Москве (+6,1%) и Алтайском крае (+4,6%).

«В условиях снижения аппетита к риску банки-лидеры на рынке «карточного» кредитования стараются максимально эффективно оперировать такими параметрами кредитов, как лимиты по картам, - отмечает генеральный директор НБКИ Александр Викулин. – Это позволяет кредиторам оперативно и гибко управлять кредитным риском с целью минимизации собственных потерь. Поскольку ситуация с просрочкой в этом сегменте розничного кредитования в прошлом году не отличалась стабильностью, банки стали более тщательно подходить к работе с заемщиками. При этом темпы выдачи кредитных карт и объемы выданных кредитов оставались на достаточно высоком уровне, сокращались только лимиты кредитования, а доля использованного заемщиками лимита по кредитным картам (или доля утилизации), наоборот, росла».