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В гаражном кооперативе г. Ангарска произошел взрыв (фото)

Фото: 38.mchs.gov.ru

В гаражном кооперативе в 17-ом микрорайоне города Ангарска произошел взрыв газового баллона. Последствия сейчас ликвидируют пожарные и спасатели.

По предварительной информации, 30 января около 16 часов в гаражно-строительном кооперативе No 1 владелец бокса проводил работы с использованием открытого огня. По неизвестной причине взорвался газовый баллон. Мужчина, получивший травмы, в состоянии средней тяжести был передан сотрудникам скорой помощи.

Взрыв повредил четыре гаражных бокса на общей площади 96 кв.м., и два автомобиля. Из-под завалов пожарные извлекли два баллона с газом и кислородом.

Пресс-служба ГУ МЧС Иркутской области сообщает, что на месте происшествия работают эксперты, задействовано 27 человек, 8 единиц техники.

Фотографии взяты с официального сайта ГУ МЧС Иркутской области.