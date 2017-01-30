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В гаражном кооперативе г. Ангарска произошел взрыв (фото)30 января 2017
В гаражном кооперативе в 17-ом микрорайоне города Ангарска произошел взрыв газового баллона. Последствия сейчас ликвидируют пожарные и спасатели.
По предварительной информации, 30 января около 16 часов в гаражно-строительном кооперативе No 1 владелец бокса проводил работы с использованием открытого огня. По неизвестной причине взорвался газовый баллон. Мужчина, получивший травмы, в состоянии средней тяжести был передан сотрудникам скорой помощи.
Взрыв повредил четыре гаражных бокса на общей площади 96 кв.м., и два автомобиля. Из-под завалов пожарные извлекли два баллона с газом и кислородом.
Пресс-служба ГУ МЧС Иркутской области сообщает, что на месте происшествия работают эксперты, задействовано 27 человек, 8 единиц техники.
Фотографии взяты с официального сайта ГУ МЧС Иркутской области.