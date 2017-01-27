Новости

Банк УРАЛСИБ продлевает выдачу автокредитов в рамках государственной программы субсидирования

Банк УРАЛСИБ продлевает выдачу кредитов со сниженными процентными ставками в рамках государственной программы субсидирования автокредитования до 31 декабря 2017 года.

Банк УРАЛСИБ предлагает собственную программу автокредитования и несколько программ совместных с автопроизводителями. С учетом государственной программы субсидирования кредитные ставки по ним составляют от 8% до 18% годовых в рублях РФ.

Кредит предоставляется на покупку нового автомобиля иностранного или отечественного производства стоимостью не более 1150 тыс. рублей с первоначальным взносом от 20 % на срок от 12 до 36 месяцев.

Автокредит по программе в Банке УРАЛСИБ можно получить как с подтверждением, так и без подтверждения доходов и трудовой занятости.

Подробную информацию по программе автокредитования можно найти на сайте Банка www.bankuralsib.ru или по телефону горячей линии +7(495)7237700.