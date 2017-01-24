Интерфейс Интернет-банка УРАЛСИБа стал более удобным

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Интерфейс Интернет-банка УРАЛСИБа стал более удобным24 января 2017
Банк УРАЛСИБ обновил интерфейс главной страницы в Интернет-банке. Новый современный дизайн навигации позволяет легко ориентироваться и иметь весь необходимый функционал «под рукой». Также в Интернет-банке стали доступны новые разделы: «Полезно знать», «Популярные операции», «Мои платежи».
Раздел «Полезно знать» содержит советы, которые пригодятся для выгодного и удобного использования Интернет-банка.
В разделе «Популярные операции» выделены переводы и платежи, в том числе те, которые регулярно осуществляются пользователем, это помогает сэкономить время на поиске необходимой операции и быстро ее провести.
В разделе «Мои платежи» размещена вся информация о запланированных платежах и шаблонах (в ближайшее время для тех, кто сделает подписку, будет доступна информация о штрафах ГИБДД).
Получить доступ к Интернет-банку или восстановить логин/пароль к системе можно на сайте i.bankuralsib.ru или в офисе Банка (при наличии действующей карты УРАЛСИБа).