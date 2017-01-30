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В Иркутской области планируют строительство нового онкоцентра общей стоимостью более 5 млрд рублей

По итогам прошлого года на территории Иркутской области увеличился процент ранней диагностики рака, в настоящее время этот показатель приблизился к 52% от всех выявленных случаев. Наибольших результатов в этом плане удалось достигнуть в отношении рака молочной железы: в 75% случаев он выявляется на 1 и 2 стадиях. Вместе с этим в 2016 году снизилась и запущенность онкологических заболеваний: с 28% до 26%. Особенно заметно сократилось число запущенных случаев рака шейки матки. Об этом на пресс-конференции, посвященной Всемирному дню борьбы с раковыми заболеваниями, сообщила главный врач ГБУЗ «Областной онкологический диспансер» Виктория Дворниченко.

– Во многом эти результаты объясняются возросшей сознательностью населения в отношении профилактики онкологических заболеваний. Например, все больше женщин проходит маммографический скриннинг – его необходимо проводить раз в год, – считает Виктория Дворниченко.

Также руководитель Областного онкологического диспансера отметила, что за прошедший год выросло и число жителей Иркутской области, охваченных иными видами скриннинга. К примеру, в 2016-м внедрена программа профилактики колоректального рака. Для этого онкологический диспансер приобрел все необходимое оборудование и расходные материалы, а сам скриннинг осуществляется на основе биологического материала, забор которого производился у посетителей поликлиник Иркутска и Иркутского района.

Работа по ранней профилактике рака продолжается и в 2017 году. Так, в отделении Областного онкологического диспансера, расположенного в городе Иркутске по улице Каландаришвили, скоро начнет функционировать кабинет ранней диагностики рака.

Кроме того, в мае руководство Правительство Иркутской области планирует начать реализацию еще одного большого проекта, приступив к строительству нового радиологического корпуса и ПЭТ-центра общей стоимостью более 5 млрд рублей. Для привлечения столь большой суммы проработан концессионный метод финансирования данного проекта. Деятельную поддержку ему оказывают не только Правительство Иркутской области, но и Правительство РФ. Появление в Иркутске радиологического корпуса позволит жителям Приангарья проходить лучевую терапию на высочайшем современном уровне у себя дома: там планируется установка оборудования, аналогичное которому сегодня используется лишь в ведущих онкологических клиниках России.