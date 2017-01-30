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Социальные выплаты повышаются с 1 февраля на 5,4%

Одновременно с индексацией страховых пенсий с 1 февраля на 5,4% индексируется ежемесячная денежная выплата (ЕДВ), самая массовая социальная выплата в России.

В настоящее время Пенсионный фонд выплачивает ее 15,6 млн федеральных льготников, включая инвалидов, ветеранов боевых действий, граждан, подвергшихся воздействию радиации, Героев Советского Союза и России, Героев Социалистического Труда и других граждан. Размер индексации ЕДВ определен исходя из роста потребительских цен за 2016 год*. Средства на увеличение ЕДВ, предусмотренные в бюджете ПФР на 2017 год, составят 21,3 млрд рублей. Общие расходы на выплату всех видов ЕДВ с учетом индексации запланированы в бюджете ПФР в размере 450,9 млрд рублей.



На 5,4% также индексируется входящий в состав ЕДВ набор социальных услуг (НСУ). По закону он может предоставляться в натуральной или денежной форме. Стоимость полного денежного эквивалента НСУ с 1 февраля выросла до 1048,97 рубля в месяц. Он включает в себя предоставление лекарственных препаратов, медицинских изделий, продуктов лечебного питания – 807,94 рубля, предоставление путевки на санаторно-курортное лечение для профилактики основных заболеваний – 124,99 рубля, бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте или на междугородном транспорте к месту лечения и обратно – 116,04 рубля.

Помимо этого, также увеличивается пособие на погребение, которое Пенсионный фонд выплачивает родственникам умершего пенсионера. С 1 февраля размер пособия составляет 5562,25 рубля.



* Постановление Правительства РФ от 26 января 2017 года № 88 «Об утверждении размера индексации выплат, пособий и компенсаций в 2017 году».