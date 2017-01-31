Новости

Отделение одного из иркутских банков оштрафуют за плохую уборку терртории

Контроль над работой управляющих компаний и ТСЖ по уборке дворовых территорий необходимо усилить. Такую задачу главам округов поставил мэр Иркутска Дмитрий Бердников во время очередного объезда дворов Свердловского округа. Прежде всего, это касается проездов вдоль домов, пешеходных дорожек и лестниц.

Дмитрий Бердников подчеркнул, что абсолютно все управляющие организации должны своевременно выполнять обязательства перед жителями домов, которые они обслуживают. Для этого в каждом округе есть специалисты, готовые проконсультировать по любому вопросу, сообщает пресс-служба администрации города Иркутска.

- В каждом округе есть множество ТСЖ, это маленькие компании на два-три дома, но жители этих домов не должны страдать от того, что их председатели чего-то не знают. Задача глав округов собрать всех представителей и рассказать им, как нужно работать. И не только требовать – но и помогать. Дать контакты Иркутскавтодора, других подрядчиков, крупных управляющих компаний, у которых также есть собственная уборочная техника. Пойти навстречу, помочь и решить вопрос в пользу жителей нашего города, - отметил Дмитрий Бердников.

Во дворах микрорайона Юбилейный главу города не устроило качество уборки. Он отметил, что тротуары возле отделения одного из иркутских банков не чистятся, поручил муниципальному предприятию убрать территорию и посыпать песком, чтобы пожилые люди не травмировались. Банку предстоит заплатить штраф за административное нарушение.