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Медиафорум «Иркутский меридиан» пройдет в областном центре в конце апреля

Медиафорум «Иркутский меридиан» пройдет в областном центре в конце апреля. Его организаторами выступят Ассоциация муниципальных образований Иркутской области, администрация Иркутска и Региональная общественная организация Иркутское отделение Общероссийской общественной организации «Союз журналистов России». Такое решение принято на встрече мэра Иркутска Дмитрия Бердникова с главой Ассоциации муниципальных образований Иркутской области Вадимом Семеновым и председателем регионального Союза журналистов России Александром Гимельштейном.

К участию в форуме приглашаются сотрудники средств массовой информации Иркутской области и других регионов. В рамках форума состоится Всероссийская научно-практическая конференция «Региональная медиасреда 2017: тенденции и особенности», пройдут семинары и мастер-классы ведущих экспертов в области средств массовой информации Российской Федерации и два конкурса: «Золотая запятая» и конкурс журналистского мастерства им. Ярослава Гашека. Предполагается, что в рамках «Золотой запятой» будут оцениваться редакционные проекты, посвящённые Иркутску. А премия им. Ярослава Гашека будет вручаться за индивидуальные достижения в журналистике. Выделена особая номинация – «За заслуги в журналистике». Принять участие в конкурсах могут журналисты и редакции региональных, городских и районных средств массовой информации Иркутской области. В жюри и экспертный совет вошли представители Ассоциации муниципальных образований Иркутской области, Думы города Иркутска, руководители СМИ, почетные граждане, руководители факультетов журналистики, общественные деятели Иркутска, ветераны журналистики.

По поручению мэра Иркутска Дмитрия Бердникова размер премии победителям конкурса «Золотая запятая» увеличен до 75 тыс. рублей. По решению оргкомитета, для победителей конкурса журналистского мастерства им. Ярослава Гашека установлена такая же премия.

Прием работ начнется с 13 февраля, сообщает пресс-служба администрации города Иркутска.