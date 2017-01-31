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Стартовал проект ВТБ и Всемирного фонда дикой природы по сохранению редких кошачьих

В рамках реализации международного проекта Всемирного фонда дикой природы (WWF) по сохранению популяций крупных кошачьих в регионах России закуплена и передана в заповедники и национальные парки страны первая партия оборудования и снаряжения. Стоимость закупленного оборудования составляет около 9 млн рублей. Закупку оборудования и снаряжения осуществляла компания ООО «ВТБ Экология», которая была создана в 2016 году для реализации экологических инициатив группы ВТБ.

В целом проект осуществляется при поддержке банка ВТБ, который в течение пяти лет намерен выделить WWF 5 млн долларов США. Первый транш в размере 1 млн долларов США банк перечислил фонду в сентябре 2016 года. Общая стоимость проекта оценивается в 60 млн долларов США.

Первый этап проекта WWF и ВТБ ориентирован на сохранение таких редких видов животных, как амурский тигр, дальневосточный леопард и снежный барс, а также на восстановление популяции переднеазиатского леопарда.

В заповедник «Убсунурская котловина», Алтайский заповедник и Тункинский национальный парк доставлены спутниковые телефоны и радиостанции, навигаторы, фотоловушки, экипировка для инспекторов, в том числе «кошки», палатки, спальники и другие вещи, необходимые для борьбы с браконьерством в местообитаниях снежного барса. Сайлюгемский национальный парк, Катунский и Алтайский заповедники получили, в том числе, снегоходы. В особо охраняемые природные территории Кавказа направлены бинокли, GPS-навигаторы и фотоловушки. Региональной общественной организации «Эколог Дагестана» будет передан автомобиль УАЗ Hunter для наблюдения за леопардами и копытными животными.

Первый заместитель президента-председателя правления банка ВТБ Василий Титов отметил: «Мы рады, что вносим практический вклад в такую важную задачу, как забота о сохранности уникальной природы нашей страны. Надеемся, что участие ВТБ в проекте Всемирного фонда дикой природы привлечет внимание других организаций, которые могут помочь в дальнейшем развитии данной инициативы».

«Мы благодарим банк ВТБ за поддержку, – говорит Ольга Бандалова, директор по работе с корпоративными партнерами и сторонниками WWF России. – Оборудование, переданное заповедникам, позволит оперативно получать информацию о жизни редких кошек в дикой природе, и обеспечивать безопасность как хищников, так и людей».