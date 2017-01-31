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На БрАЗе произвели 40-миллионную тонну алюминия с момента пуска предприятия

Этому событию была посвящена юбилейная выливка. Металл был получен из электролизера №1224, с которого начинался трудовой путь коллектива БрАЗа в июле 1966 года.

- Для всех металлургов Братска выливка 40-миллионной тонны - значимое событие, - сказал управляющий директор БрАЗа ОК РУСАЛ Евгений Зенкин. – Нынешнее поколение заводчан внедряет новые технологии производства и современную обрабатывающую технику, делает все, чтобы родное предприятие оставалось флагманом отрасли.

На торжественное событие были приглашены заводчане, ветераны предприятия, представители Думы и администрации города Братска.

- Завод стабильно работает и развивается, - отметила председатель Думы города Братска Лариса Павлова. – На БрАЗе внедряют современное газоочистное оборудование. В конце прошлого года здесь была введена в строй очередная высокоэффективная установка. Эта работа направлена на улучшение экологической обстановки в нашем городе.

В честь юбилейной выливки состоялось награждение лучших сотрудников предприятия. Ветераны завода поздравили участников события и пожелали успехов в труде.

Что такое 40 000 000 тонн? Заводчане подсчитали: если весь полученный на БрАЗе металл переплавить в электротехническую катанку (алюминиевая проволока сечением 9,5 мм), то можно было бы «обмотать» Землю по экватору 5 200 раз.