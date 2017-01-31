Новости

В селах Иркутской области не проводилась антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов

Тулунская межрайонная прокуратура в 2016 году провела проверку в сфере нормотворчества. Установлено, что администрации отдельных сельских поселений не проводили антикоррупционную экспертизу нормативных правовых актов. По результатам проверки в адрес глав сельских поселений в мае 2016 года вносились представления об устранении нарушений закона.

В соответствии с требованиями законодательства, цель проведения антикоррупционной экспертизы – выявление в действующих нормативно-правовых документах и проектах коррупциогенных факторов, то есть дефектов норм и правовых формул, которые могут способствовать проявлению коррупции. Такими факторами являются: широкие пределы усмотрения, возможность необоснованного применения исключений из общих правил, неопределенные, трудновыполнимые и обременительные требования к гражданам и организациям.

Вместе с тем, в декабре 2016 года установлено, что сельские поселения добровольно требования прокурора не выполнили. Поэтому в суд было направлено девять административных исковых заявлений об обязании провести антикоррупционную экспертизу нормативных правовых актов.

В январе 2017 года два заявления прокурора удовлетворены. По остальным производство прекращено в связи с добровольным удовлетворением требований.