Новости

В Селенгинском и Мухоршибирском районах Бурятии Сбербанк открыл обновленные офисы

Сбербанк открыл два обновленных офиса на территории Селенгинского и Мухоршибирского районов Бурятии. В современных фиалах для посетителей предусмотрена электронная очередь, удобные зоны обслуживания, а также доступ к удаленным каналам обслуживания.

- Офисы стали более просторными и удобными, кроме того, мы расширили и перечень предоставляемых банковских услуг, - отметил управляющий Бурятским отделением Сбербанка Антон Соколов. – В офисах клиенты могут открыть счет, получить кредит, оформить вклад и банковскую карту, совершить денежный перевод, приобрести иностранную валюту, получить социальные выплаты.

В Бурятии программа переформатирования офисов Сбербанка стартовала в 2011 году. За это время в республике обновлено более 20 филиалов банка.