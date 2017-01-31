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Четыре человека погибли на пожаре в Иркутской области

Фото: 38.mchs.gov.ru

В 3:50 по местному времени в пожарную охрану посёлка Усть-Ордынского Эхирит-Бурагатского района поступило сообщение о звонок о горящем доме на улице Бартурки. Прибывшие на место пожарные приступили к тушению – огнём были охвачены веранда и кровля, горело внутри дома. В ходе тушения пожарные обнаружили в доме четверых погибших: 45-летнего мужчину, 40-летнюю женщину и их двоих детей – 17-летнюю девушку и 7-летнего мальчика.

До прибытия пожарных местный житель смог спасти двоих девочек 16-ти лет и 7-ми месяцев. Он рассказал дознавателям, что они с другом в четвертом часу утра проезжали мимо и стали свидетелями пожара:

– Увидели, что горит веранда, огонь был уже на крыше. Вокруг – никого – передает слова мужчины пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области. – Остановили машину, подбежали к дому. По крикам мы поняли, что в доме кто-то есть…

Мужчина залез внутрь через разбитое окно, в дыму ему кто-то подал маленького ребёнка. Он вытащил малышку на улицу, положил на снег и вернулся обратно. Из объятого пламенем дома спас ещё двоих –женщину и девочку-подростка.

– Пока я оттаскивал девушку от окна, её мама закричала, что в доме остались еще дети, – вспоминает мужчина. – Она снова кинулась в окно, из которого уже валили клубы едкого дыма, а с потолка капал огонь, и осталась внутри. Войти туда снова было бы уже самоубийством…

В это время подоспевшие соседи вызвали пожарных. Борьба с огнём продолжалась до утра. По оперативным данным, пожар начался именно с веранды, поэтому огонь перекрыл выход людям, находящимся внутри дома. Специалисты предполагают, что возгорание могло начаться из-за короткого замыкания или занесения открытого источника огня.