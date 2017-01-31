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Сбербанк модернизировал сервис формирования полной банковской выписки31 января 2017
Сбербанк модернизировал сервис формирования полной банковской выписки, который позволяет клиентам узнать сумму начисленных процентов (процентные доходы) за выбранный период времени по вкладам и счетам.
Теперь клиенты могут получить выписку с информацией по начисленным процентам самостоятельно в личном кабинете Сбербанк Онлайн. Для этого достаточно выбрать интересующий период времени и сформировать полную банковскую выписку по счёту либо вкладу.
Сервис доступен всем клиентам Сбербанка. Государственным служащим он позволяет быстро и удобно заполнять справку о доходах и расходах (декларацию), ежегодно предоставляемую в кадровые службы согласно Указу Президента РФ от 23.06.2014 N 460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации».
Кроме того, выписки по-прежнему можно получить в офисах Сбербанка.