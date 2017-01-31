Новости

Сбербанк модернизировал сервис формирования полной банковской выписки

Сбербанк модернизировал сервис формирования полной банковской выписки, который позволяет клиентам узнать сумму начисленных процентов (процентные доходы) за выбранный период времени по вкладам и счетам.

Теперь клиенты могут получить выписку с информацией по начисленным процентам самостоятельно в личном кабинете Сбербанк Онлайн. Для этого достаточно выбрать интересующий период времени и сформировать полную банковскую выписку по счёту либо вкладу.

Сервис доступен всем клиентам Сбербанка. Государственным служащим он позволяет быстро и удобно заполнять справку о доходах и расходах (декларацию), ежегодно предоставляемую в кадровые службы согласно Указу Президента РФ от 23.06.2014 N 460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации».

Кроме того, выписки по-прежнему можно получить в офисах Сбербанка.