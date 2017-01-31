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Более 170 тысяч социальных карт Сбербанка действует в Забайкальском крае

На территории Забайкальского края сегодня насчитывается свыше 170 тысяч социальных карт Сбербанка. Карты данного вида предназначены для получения пенсионных выплат и становятся все популярнее. Ежемесячно для жителей Забайкалья Сбербанк выпускает почти 2 тысячи карт данного вида.

- Специально для пользователей социальных карт Сбербанком предусмотрен ряд преимуществ, - отмечает заместитель управляющего Читинским отделением Сбербанка Владимир Александров. - Обслуживание карты на протяжении всего периода действия бесплатное, при этом на остаток денежных средств на счете начисляются проценты. Кроме того, владельцы социальных карт имеют возможность подключиться к программе лояльности банка «Спасибо от Сбербанка». Специальными бонусами, начисляемыми в ее рамках за безналичные покупки, можно расплачиваться в магазинах-участниках программы.

Оформить социальную карту можно в любом офисе Сбербанка.