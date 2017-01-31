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Иркутский студент прописал у себя в квартире 20 мигрантов

18-летний иркутянин временно прописал у себя в квартире 20 нелегальных мигрантов.

Этот факт выявили сотрудники полиции при проверке документов у задержанного на улице иностранного гражданина, который был в числе оформивших временную регистрацию по месту жительства студента..

Мировой судья судебного участка №11 Правобережного округа г. Иркутска признал юношу виновным в административном правонарушении и постановил привлечь должника к наказанию в виде обязательных работ сроком на 20 часов по каждому выявленному факту. Такое наказание для неплательщиков предусматривает санкция ст. 20.25 КоАП РФ (уклонение от исполнения административного наказания).

Таким образом, срок наказания составил 400 часов.

Судебный пристав Правобережного отдела судебных приставов г. Иркутска предупредил должника, что если он будет уклоняться от отбывания обязательных работ, должностное лицо Управления вправе обратиться в суд за изменением способа исполнения решения суда, а именно за наказанием в виде лишения свободы.

В настоящее время студент техникума в свободное от учебы время трудится разнорабочим в одной из ритуальных организаций Иркутска, и уже отработал 120 часов. Пресс-служба УФССП России по Иркутской области сообщает, что судебный пристав и в дальнейшем продолжит контролировать исполнение данного вида наказания.