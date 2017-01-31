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Иркутскгеофизика начала комплексные полевые геофизические работы на Таймырском полуострове

АО «Иркутскгеофизика» (предприятие входит в государственный холдинг Росгеология) приступило к комплексным полевым геофизическим работам на перспективной на углеводороды Тарейской площади, расположенной на Таймырском полуострове.

Цель проекта – нарастить ресурсы углеводородного сырья и создать резерв нефтегазоперспективных участков недр в центральной части Таймырского полуострова. Площадь исследуемого участка – 49600 кв. км. Исследования проводятся за счет федерального бюджета в рамках госконтракта, заключенного между Центрсибнедра и Росгеологией в сентябре 2016 года. Основным подрядчиком по проведению полевых геофизических работ является «Иркутскгеофизика». Завершение исполнения контракта намечено на четвертый квартал 2018 г.

За два года специалистам Иркутскгеофизики предстоит изучить глубинное геологическое строение осадочного чехла, картирование крупных антиклинальных объектов, намеченных работами прошлых лет.

Пресс-служба АО «Росгеология» пишет, что перед геологами стоит задача выявить новые нефтегазоперспективные объекты различного типа в осадочных образованиях мезозоя, палеозоя и верхнего рифея и оценить локализованные ресурсы углеводородов по категории Дл.

На изучаемой Тарейской площади «Иркутскгеофизика» проведет региональные сейсморазведочные работы MOГT-2D в объеме 1800 километров, электроразведочные работы МТЗ в объеме 1800 километров и выполнит в полевых условиях цифровую экспресс-обработку первичных материалов.