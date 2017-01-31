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Иркутская область получит 53,7 млн рублей на реализацию мероприятий в рамках госпрограммы «Развитие образования» на 2016 – 2020 годы

Иркутская область получит субсидию в размере 53,7 млн рублей из федерального бюджета на реализацию мероприятий в рамках Федеральной целевой программы развития образования (ФЦПРО) на 2016-2020 годы. Соответствующие распоряжения уже подписаны Председателем Правительства Российской Федерации Дмитрием Медведевым.

21,5 млн рублей направят в регион на мероприятия по совершенствованию преподавания и изучения русского языка, сообщила министр образования Иркутской области Валентина Перегудова. Планируется, что средства пойдут на создание и техоснащение федеральной стажировочной площадки и базовых опорных площадок, проведение диагностики компетенций и определение профессиональных затруднений педагогов дошкольного и начального общего образования, работающих в полиэтнической среде, разработку и реализацию программ повышения квалификации. Также предполагается проведение межрегиональных мероприятий и обмен опытом с другими регионами РФ по вопросам преподавания русского языка как родного и неродного. Помимо Приангарья, субсидию по этому направлению получили еще четыре субъекта РФ: Воронежская, Ростовская, Тамбовская области, Краснодарский край.



Кроме того, в Приангарье направят 11,9 млн рублей на модернизацию технологий и содержания обучения в соответствии с новым федеральным государственным образовательным стандартом.

Средства предназначены для пополнения фондов школьных библиотек, создания школьных информационно-библиотечных центров, отвечающих современным требованиям, финансирования деятельности стажировочных площадок по реализации предметных концепций, совершенствования содержания и технологий общего образования, проведения курсов повышения квалификации, создания сетевых сообществ по учебным или предметным областям, а также современных материально-технических условий в образовательных организациях, реализующих адаптированные образовательные программы.



2,4 млн рублей направлено на повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях из федерального бюджета в Иркутскую область



Порядка 17,9 млн рублей выделено на реализацию мероприятий по развитию национально-региональной системы независимой оценки качества общего образования. В рамках этого направления работы планируется, в том числе, приобретение современного оборудования для 28 пунктов проведения ЕГЭ в муниципальных образованиях Иркутской области и регионального центра обработки информации с целью совершенствования процедуры итоговой аттестации.

Пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области напоминает, что в 2017 году регион стал победителем в четырех мероприятиях ФЦПРО на 2016-2020 годы. Всего к началу 2017 года на предоставление федеральной поддержки субъектам разыгрывалось шесть мероприятий ФЦПРО. Министерством образования Приангарья были подготовлены и направлены заявки по пяти мероприятиям.