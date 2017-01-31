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6 миллионов рублей направят на развитие товарного рыбоводства в Иркутской области в 2017 году

В 2017 году министерство сельского хозяйства Иркутской области выделит 6 млн. рублей субсидий предприятиям товарного рыбоводства, заявил Илья Сумароков, министр сельского хозяйства Иркутской области.

В Иркутской области реализуется подпрограмма «Развитие аквакультуры (товарного рыбоводства) в Иркутской области» на 2016-2018 годы. В рамках подпрограммы сельхозтоваропроизводителям, осуществляющим производство рыбы и рыбной продукции на собственных базах или на рыбоводных участках, выделяемых на развитие товарного рыбоводства на областном уровне оказывается господдержка.

Субсидии направляются на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитным договорам, заключенным для реализации инвестиционных проектов, возмещение части затрат на приобретение рыбопосадочного материала для зарыбления водных участков, кормов и их компонентов.

– По итогам 2016 года в Иркутской области удалось увеличить в сравнении с предыдущим годом объемы производства и реализации товарной аквакультуры. Так предприятиями аквакультуры было произведено 71 тонна живой рыбы, из них реализовано населению 63 тонны. В нашем регионе на рыбоводных предприятиях выращивается форель, карп, осетр, пелядь, сазан, – отметил Илья Сумароков.

В пресс-службе Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области сообщают, что в Иркутской области из 23 сформированных рыбоводных участков 19 через аукционы переданы в пользование юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям для занятия товарным рыбоводством.