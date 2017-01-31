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Объемы строительства в Иркутске падают, а в селах растут

В 2016 году в Приангарье сдано в эксплуатацию 3702 здания, в том числе 3540 – жилого назначения. Средний размер введенных зданий меньше, чем в 2015 году. Если их число увеличилось за год на 22%, то площадь снизилась на 20%, а общий строительный объем – на 28%. Из нежилых зданий 13 являются промышленными, 14 – учебными, 18 относятся к здравоохранению.

Фото: fishki.net

По информации Иркутскстата, площадь введенного жилья составила 881,5 тыс. кв. метров (95,5% к 2015г.). В объеме построенного жилья более четверти (26,5%) приходится на сельскую местность, при общем снижении строительство на селе выросло в 1,7 раза.

Без учета индивидуального жилищного строительства возведение жилья обошлось застройщикам Приангарья в 40,2 тыс. рублей за квадратный метр (на селе – 35,2, в городской местности – 40,5 тыс. руб.).

Уменьшился ввод многих объектов, рост отмечается лишь по отдельным видам. Введены в строй действующих линии электропередачи (напряжением 35-110 кВ) протяженностью 42,9 км, кроме того, для электрификации сельского хозяйства – 401,1 км (разного напряжения). Построены трансформаторные понизительные подстанции напряжением 35 кВ и выше, на 909 тыс. кВ. Сданы 29 нефтяных скважин эксплуатационного бурения, мощности по производству гипса производительностью 3 тыс. тонн. Построены хранилища плодоовощной продукции (на 1 тыс. т), помещения для крупного рогатого скота (0,5 тыс. скотомест). В строй действующих вошли магистральные нефтепроводы (10,9 км), вторые пути (1 км), автодороги с твердым покрытием (25,4 км), мост протяженностью 109 м, маломощные ретрансляторы УКВ (46 комплектов), антенно-мачтовое сооружение для сотовой связи, волокнисто-оптические линии связи (16 км). Для развития потребительского рынка построены торговые предприятия площадью 4,4 тыс. кв. метров, предприятия общественного питания (на 165 посадочных мест), общетоварные склады (площадь 6,9 тыс. кв. м). На радость автомобилистам появились новые автозаправочные станции (3 шт.), 29 капитальных гаражей боксового типа на 337 машиномест. Коммунальное хозяйство получило новые коллекторы и сети канализации (5,3 км) и теплоснабжения (7 км).

Открылись новые гостиницы на 128 мест, учреждения культуры клубного типа (250 мест), одно культовое сооружение.

Список социально-культурных объектов Приангарья пополнили также амбулаторно-поликлинические учреждения в сельской местности (на 60 посещений в смену), школы (на 870 ученических мест), детсады (на 1688 мест, из них 428 мест для сельских детей), детские оздоровительные лагеря (30 мест), дома-интернаты для престарелых и инвалидов (141 место), детские дома (120 мест). Спортсменов порадуют новые плоскостные спортивные сооружения (футбольные поля, спортивные площадки и др., площадью 2100 кв. м), 2 физкультурно-оздоровительных комплекса. Кроме того, открылись торгово-развлекательные центры (65,7 тыс. кв. м).