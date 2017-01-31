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В Иркутске перед судом предстанут отец и сын, обвиняемые в махинации с автостраховкой

Завершено расследование уголовного дела в отношении двух иркутян, обвиняемых в получении автостраховой выплаты путем фальсификации ДТП. Ранее полицейским поступила информация о том, что двое иркутян имитировали наступление страхового случая и незаконно получили крупную страховую выплату.

Следствием установлено, что 32-летний иркутянин, находясь в состоянии опьянения, не справился с управлением автомобиля Nissan Almera, принадлежащего его матери, и допустил столкновение с дорожным ограждением. В результате седан получил серьезные механические повреждения. Однако водитель сразу оформлять ДТП не стал, поскольку управление транспортным средством в состоянии опьянения повлекло бы освобождение страховщика от выплаты страхового возмещения.

По версии следствия, мужчина сговорился со своим 60-летним отцом, который был вписан в страховой полис. Спустя несколько суток после ДТП они инсценировали дорожную аварию и оформили ее как подлинную.

После чего предполагаемые мошенники обратились в одну из страховых компаний за получением выплаты по КАСКО на сумму около 400 тысяч рублей. По признакам мошенничества в сфере страхования, предусмотренного ч. 2 ст. 159.5 УК РФ возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде длительного лишения свободы.

Сейчас все необходимые следственные действия выполнены в полном объеме и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения и принятия законного решения, пишут в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.