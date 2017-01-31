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В Иркутске пятерых бутлегеров поместили в следственный изолятор

Фото: 38.мвд.рф

Следователи предъявили участникам организованной группы обвинения в продаже немаркированного алкоголя в особо крупном размере, и в сбыте поддельных специальных марок. Как уже сообщалось, бутлегеров задержали на прошлой неделе в результате масштабной операции ГУ МВД, УФСБ и Федеральной службы войск национальной гвардии. Также полицейские пресекли нелегальное производство спиртосодержащей жидкости, которое, по данным следствия, подозреваемые организовали в Иркутске и Усолье-Сибирском.

Организаторам и наиболее активным участникам группы бутлегеров предъявлены официальные обвинения. По ходатайству следователей пятеро фигурантов арестованы судом и помещены в следственный изолятор г. Иркутска. По данному факту следователями следственной части Главного следственного управления ГУ МВД России по Иркутской области возбуждено уголовное дело по двум статьям Уголовного кодекса Российской Федерации: ч.6 ст.171.1 – «Производство, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта или продажа немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками, совершенные в особо крупном размере», а также ч.4 ст. 327 – «Изготовление, сбыт поддельных акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия либо их использование».

Кроме того, после публикации в СМИ сведений об этом, в полицию поступило сообщение от гражданина, узнавшего одного из предполагаемых преступников, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

Мужчина, рассказал о том, что ранее видел его на территории парковочной зоны для большегрузного транспорта в районе Шелехова. В ходе проверки указанной площадки, оперативники обнаружили прицеп, в котором хранилось 12 тонн спиртосодержащей жидкости.

Сомнительная продукция изъята, а ее образцы направлены на исследование в экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Иркутской области.