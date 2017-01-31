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В Приангарье приобретено новое оборудование в 28 учреждений соцобслуживания и образования на сумму более 8 млн. рублей

В Иркутской области в 2016 году в рамках реализации соглашения с Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, приобретено новое оборудование в 23 учреждения социального обслуживания и в пять образовательных учреждений на сумму более 8,1 млн. рублей, заключено 52 договоров поставки. Об этом сообщила заместитель министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Татьяна Плетан. Она уточнила, что соглашение о выделении денежных средств в виде гранта было заключено в рамках реализации подпрограммы «Дети Приангарья» государственной программы Иркутской области «Социальная поддержка населения» на 2014 – 2018 годы.



Татьяна Плетан пояснила, что благодаря средствам фонда в Прингарье оснащены две спортивные площадки в летних оздоровительных лагерях, открыто отделение «Маленькая мама» в двух социальных учреждениях. С помощью полученного оборудования созданы условия для проживания женщин с детьми, оказавшихся в кризисной ситуации: в помещениях для социальной защиты отдельных категорий граждан специализированного жилищного фонда Иркутской области. В пяти образовательных учреждениях Иркутской области открыты консультационные пункты для занятий с детьми с ограниченными возможностями здоровья с применением электронно-образовательного ресурса система Eduplay. В четыре социальных учреждения поставлены ноутбуки и мобильные устройства, при помощи которых внедрена новая технология «доступной социальной помощи», созданы службы по выявлению и сопровождению семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, социально-опасном положении, замещающим семьям, в отдаленных территориях Иркутской области. В трех учреждениях создана служба сопровождения семей с ограниченными возможностями здоровья и внедрения новых услуг по их сопровождению, поставлено оборудование для создания службы лекотеки и реабилитации, а также в два учреждения приобретено оборудование «Armed» для соматической поддержки и укрепления, психологической коррекции детей.



Кроме того, Татьяна Плетан напомнила, что соисполнителями подпрограммы «Дети Приангарья» являются министерства образования и здравоохранения Иркутской области, отдел по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Иркутской области.

В рамках программы из областного бюджета на компенсацию по воспитанию и обучению детей-инвалидов на дому было израсходовано 5, 8 млн. руб, на обеспечение условий для обучения детей с умеренной и глубокой умственной отсталостью в образовательных организациях - 684 тыс.руб.

Дети с ОВЗ обучаются в 430 муниципальных общеобразовательных организациях и 37 специальных (коррекционных) образовательных учреждениях. Домашней формой обучения по адаптированным основным общеобразовательным программам охвачено 1277 детей с ОВЗ. В форме семейного образования обучаются 448 детей-инвалидов. Осуществляется обучение детей-инвалидов из числа воспитанников учреждений социального обслуживания. Охват образовательными услугами данной категории детей составил 600 человек.



В пресс-службе Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области пишут, что на создание в областных домах ребенка пространственной, приближенной к "домашней" среды, обеспечивающей развитие детей с учетом индивидуальных потребностей и предоставление детям ранней помощи по коррекции развития было выделено 720 тыс. рублей. В 2016 году для реализации пилотного проекта «Как дома» организовано 60 семейных групп, в которых регулярно задействовано 383 ребенка, в том числе дети-инвалиды. За этот же период устроено в семью 477 детей, в том числе 19 детей-инвалидов, выбыло в учреждения социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 50 детей, в том числе 45 детей-инвалидов.