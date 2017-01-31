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Топ-10 самых дорогих вакансий за январь 2017 года в Иркутске

Сайт по поиску работы и персонала HeadHunter составил рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий, размещенных на hh.ru в Иркутске за январь 2017 года. Самой дорогой вакансией месяца стало предложение для руководителя отдела разработки с зарплатой от 150 000 рублей.

«2017 год на рынке труда начался достаточно активно, - комментирует Елана Таращук, руководитель пресс-службы HeadHunter по Сибири. – Хотя, общий рост числа предложений составил 2% от общего числа, есть сферы, где рост превысил эти показатели. Так, в сфере «Домашний персонал» вакансий стало больше на 77%, в «Автомобильном бизнесе» на 57%. А вот для административного персонала вакансий стало меньше на 67%».