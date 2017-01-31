Топ-10 самых дорогих вакансий за январь 2017 года в Иркутске

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Топ-10 самых дорогих вакансий за январь 2017 года в Иркутске31 января 2017
Сайт по поиску работы и персонала HeadHunter составил рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий, размещенных на hh.ru в Иркутске за январь 2017 года. Самой дорогой вакансией месяца стало предложение для руководителя отдела разработки с зарплатой от 150 000 рублей.
«2017 год на рынке труда начался достаточно активно, - комментирует Елана Таращук, руководитель пресс-службы HeadHunter по Сибири. – Хотя, общий рост числа предложений составил 2% от общего числа, есть сферы, где рост превысил эти показатели. Так, в сфере «Домашний персонал» вакансий стало больше на 77%, в «Автомобильном бизнесе» на 57%. А вот для административного персонала вакансий стало меньше на 67%».
|Должность
|Размер предлагаемой ЗП
|Проф. сфера
|Ссылка на вакансию
|Руководитель отдела разработки ПО
|от 150 000 руб.
|Информационные технологии, Консультирование
|https://hh.ru/vacancy/19382824
|Руководитель отдела продаж (ДСТ)
|от 100 000 руб.
|Продажи
|https://hh.ru/vacancy/19297705
|Директор корпоративного учебного центра
|от 75 000 до 150 000 руб.
|Управление персоналом. Высший менеджмент
|https://hh.ru/vacancy/18923891
|Заместитель управляющего по малому и среднему бизнесу
|от 70 000 руб.
|Высший менеджмент. Банки, инвестиции, лизинг
|https://hh.ru/vacancy/19403886
|Инспектор по качеству
|от 70 000 руб.
|Производство. Строительство, недвижимость
|https://hh.ru/vacancy/19395889
|Менеджер по регистрации биопрепаратов
|от 70 000 руб.
|Медицина, фармацевтика
|https://hh.ru/vacancy/18718979
|Заместитель директора филиала по корпоративному питанию
|от 70 000 до 80 000 руб.
|Высший менеджмент. Производство
|https://hh.ru/vacancy/19155432
|Главный инженер-эколог
|от 60 000 до 120 000 руб.
|Производство
|https://hh.ru/vacancy/18923901
|Директор ресторана
|от 55 000 руб.
|Высший менеджмент. Туризм, гостиницы, рестораны
|https://hh.ru/vacancy/19355230
|Водитель-экспедитор
|от 50 000 до 100 000 руб.
|Транспорт, логистика
|https://hh.ru/vacancy/19117883