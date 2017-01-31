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Пятерых жителей Иркутской области обвиняют в интернет-мошенничестве

В Иркутской области предъявлено обвинение пятерым гражданам, подозреваемым в серии мошенничеств и иных противоправных деяний.

Предполагаемые аферисты были задержаны в Усолье-Сибирском 12 января 20016 года. Следователи обнаружили и изъяли более миллиона рублей, несколько десятков сотовых телефонов, сим-карты, банковские карты, системные блоки и планшетные компьютеры.

Следствие показало, что участники группы, с 2013 года создавали фиктивные страницы в сети Интернет, где за вознаграждение предлагали содействие в быстром оформлении кредитов. После перевода потерпевшими денежных средств за якобы оформление пакета документов переписка прекращалась, а интернет-страница блокировалась.

Помимо мошеннических действий, членам организованной группы вменяется совершение преступлений, предусмотренных статьей 272 Уголовного кодекса РФ «Неправомерный доступ к компьютерной информации» и статьей 183 Уголовного кодекса РФ «Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну». Всего, по информации пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, группу обвиняют в совершении 72-х противоправных деяний.

В настоящий момент материалы уголовных дел, расследованием которых занимались сотрудники ГСУ ГУ МВД России по Иркутской области, утверждены прокуратурой и направлены в Усольский районный суд для рассмотрения по существу.