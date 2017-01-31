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Иркутская область готова к внедрению нового механизма льготного кредитования сельхозтоваропроизводителей

Иркутская область готова к внедрению нового механизма льготного кредитования сельхозтоваропроизводителей. Об этом сообщила заместитель министра сельского хозяйства Иркутской области Наталья Жилкина на совещании в режиме видеоконференции под председательством первого заместителя министра сельского хозяйства Российской Федерации Джамбулата Хатуова.



– Нам необходимо понимать готовность каждого региона к внедрению новых механизмов государственной поддержки, которые заработали с этого года. Контроль за выполнением этих мероприятий - одна из приоритетных задач, – заявил Джамбулат Хатуов.



В настоящее время Минсельхоз РФ заключил соглашения с шестью банками: АО "Россельхозбанк", ОАО "Альфа-Банк", ПАО "Промсвязьбанк", ПАО "Банк ВТБ", ПАО "Сбербанк России" и АО "Газпромбанк". В ближайшее время соглашения будут подписаны с остальными четырьмя кредитными организациями: АО "ЮниКредит Банк", ПАО "Банк "Финансовая Корпорация Открытие", ОАО АКБ "Росбанк" и АО "Райффайзенбанк".



– Процентные ставки по инвестиционным и краткосрочным кредитам для аграриев теперь не могут превышать 5%. Региональные представители банков подтвердили готовность начинать финансирование под новые условия. Уже поступают первые заявки от сельхозпроизводителей, – отметила Наталья Жилкина.



В пресс-службе Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области напоминают, что ранее сельхозтоваропроизводители получали кредит, затем предоставляли пакет документов в министерство сельского хозяйства Иркутской области, подтверждающих целевое использование средств, и лишь после всего этого получали возмещение части процентной ставки. С 1 января 2017 года вступило в силу постановление, по которому субсидии на компенсацию части процентных ставок по кредитам будут направляться напрямую в банки-агенты, а сельхозтоваропроизводители будут получать кредит сразу по льготной ставке – не более 5%.