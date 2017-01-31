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1,6 млрд рублей направят на реализацию в Приангарье программы «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории» в 2017 году

Ход реализации мероприятий федеральной государственной программы «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012 – 2020 годы» обсуждался на совещании в Министерстве природных ресурсов и экологии РФ под председательством Министра Сергей Донского.

Фото: geograf.info

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко рассказал, что в прошлом году по данной программе в регионе велись работы по четырем объектам. Так, на первом этапе реконструкции канализационных сооружений правого берега города Иркутска выполнены работы по приемной камере, зданию ультрафиолетовой установки, сливной станции, зданию решеток, трансформаторным подстанциям. Ожидается, что в эксплуатацию они будут запущены в марте текущего года.

В феврале планируется завершение строительства первой очереди нового полигона твердых бытовых отходов в Казачинско-Ленском районе, а в июне завершится техническое перевооружение котельной в Свирске. В декабре прошлого года определен подрядчик муниципального контракта по берегоукреплению реки Китой в Ангарске. Всего в 2016 году в рамках программы «Охрана озера Байкал» Иркутской области было выделено 1,1 млрд рублей.

В 2017 году запланированы работы по второй очереди реконструкции канализационных очистных сооружений правого берега города Иркутска, строительству канализационных очистных сооружений глубокой биологичесткой очистки в Свирске, полигона ТБО в поселке Михайловка Черемховского района, демеркуризации цеха ртутного электролиза в Усолье-Сибирском.

Финансовые средства из федерального бюджета на реализацию в Иркутской области мероприятий в рамках программы «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории» в этом году предусмотрены в объеме около 1,6 млрд рублей.

Сергей Левченко заявил на совещании об острой потребности в увеличении лимитов из средств федерального бюджета в рамках данной программы. Так, чтобы в текущем году завершить строительство мусорного полигона в Михайловке, нужно дополнительно 58,3 млн рублей. Готовы к старту инвестиционные проекты по строительству полигонов твердых коммунальных отходов в Слюдянском и Эхирит-Булагатском районах. Для их реализации требуется софинансирование из федеральной казны в размере 415 млн рублей, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.

В январе Правительство Иркутской области направило в Минстрой России бюджетную заявку на финансирование в 2018 – 2020 годах строительства и реконструкции целого ряда очистных сооружений в Центральной экологической зоне Байкальской природной территории. Это необходимо сделать в Слюдянском районе в населенных пунктах Култук, Ангасолка, Слюдянка, в Ольхонском районе в поселке Хужир, селе Еланцы, местности Имел-Кутул, в Иркутском районе в поселке Листвянка.