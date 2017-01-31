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Экономический эффект от рационализаторской деятельности в 2016 году на ВСЖД составил более 33 млн рублей

В 2016 году на ВСЖД в рационализаторскую деятельности было вовлечено 1750 работников магистрали. Всего было подано 2072 предложения, из них внедрено – 1899 с общим экономическим эффектом более 33 млн рублей.

По данным службы технической политики количество авторов увеличилось на 6% к уровню 2015 года, из них рационализаторов в возрасте до 30 лет стало больше практически на треть. При этом экономический эффект от предложений этой категории авторов увеличился в 2,2 раза и составил более 11,5 млн рублей.

В целом на организацию рационализаторской деятельности на полигоне дороги затрачено более 11,8 млн рублей, т.е. каждый вложенный рубль принес почти три.