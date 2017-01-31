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На начало пожароопасного сезона в областном бюджете 2017 года предусмотрено в два раза больше средств, чем в 2016 году

31 января 2017

На начало пожароопасного сезона в областном бюджете предусмотрены средства в объеме 91 млн рублей. Об этом сообщил Губернатор Иркутской области Сергей Левченко на совещании в Министерстве природных ресурсов и экологии РФ под председательством Министра Сергея Донского.

Сергей Левченко сообщил, что данные средства предназначены для авиационного мониторинга лесопожарной опасности и тушения лесных пожаров, уже объявлены торги для определения соответствующих подрядчиков. Глава региона отметил, что эта сумма в два раза больше той, которая была заложена на начало пожароопасного сезона 2016 года, затем, после двух корректировок областного бюджета, она была увеличена до 102 млн рублей.

– Нам необходимо обеспечить соблюдение кратности наземного и авиационного патрулирования лесов в соответствии с классами пожарной опасности, – подчеркнул Сергей Левченко.

Губернатор остановился и на других задачах на предстоящий пожароопасный сезон. В первую очередь это подготовка всех необходимых сил и средств министерства лесного комплекса Иркутской области и арендаторов лесных участков для своевременного тушения возникающих очагов, а также обеспечения нераспространения огня на большие площади.

Весной и в начале лета прошлого года эффективной оказалась профилактическая работа среди населения. В этом году также необходимо заключить и пролонгировать соглашения о взаимодействии в данном направлении со всеми заинтересованными органами. Еще одной задачей является выполнение мероприятий по противопожарному обустройству лесов, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.

 


/ СИА /




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