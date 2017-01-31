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Участники пилотного проекта по маркировке меха могут получить регистрационные номера на льготных условиях

Для поддержки пилотного проекта по маркировке меховых изделий контрольными (идентификационными) знаками национальная организация GS1 в 2017 году будет предоставлять регистрационные номера на льготных условиях.

Так, если участнику пилотного проекта необходимо ввести данные о новых номенклатурных позициях, то он направляет заявление на предоставление регистрационного номера участнику пилотного проекта по введению маркировки продукции по товарной позиции «Предметы одежды из натурального меха» с использованием личного кабинета GS1. Данное предложение доступно только при описании до 10 товарных позиций в период до конца 2017 года.

Если необходимо описать более 10 номенклатурных позиций, он должен стать членом GS1 на общих основаниях. Заявление на вступление в GS1 заполняется в электронном виде.

Если участник уже использовал в 2016 году информационный ресурс GS1 и не планирует редактировать свои данные, ему будет доступен просмотр этих данных на бесплатной основе.

С момента запуска Пилотного проекта по маркировке изделий из натурального меха в информационной системе маркировки зарегистрировались более 8 500 участников.

С помощью «личного кабинета» информационной системы маркировки участники промаркировали более 3 млн изделий. В розничной продаже реализовано более 740 тыс. маркированных изделий из натурального меха на сумму более 43 млрд рублей.