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С 1 февраля начинается эксперимент по маркировке лекарств

Эксперимент по маркировке лекарств специальными контрольными знаками начнется в России с 1 февраля. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев. Эксперимент пройдет с 1 февраля по 31 декабря 2017 года.

Цель внедрения маркировки лекарственных препаратов – противодействие производству и обороту контрафактной и фальсифицированной продукции. В результате эксперимента будет разработана информационная система мониторинга оборота лекарственных препаратов. Покупатель сможет проверить лекарство сразу при покупке в аптеке – достаточно отсканировать двухмерный штрих-код специальным сканером или смартфоном.

На начальном этапе планируется маркировать более 60 наименований лекарственных препаратов, в том числе 10 торговых наименований препаратов, предназначенных для лечения высокозатратных нозологий, и более 30 торговых наименований лекарственных средств из перечня жизненно необходимых и важнейших препаратов. Готовность участвовать в пилотном проекте выразили 23 производителя лекарственных средств, четыре крупнейших фармацевтических дистрибьютора, свыше 30 медицинских организаций и более 250 организаций розничной торговли лекарственными препаратами, в том числе аптечные сети федерального и регионального масштаба.

Вице-премьер Аркадий Дворкович, подчеркнул, что рост цен на лекарственные препараты в связи с началом эксперимент не ожидается. Кроме того, эксперимент имеет ряд плюсов для бизнеса: уменьшение прямых потерь от контрафактной и фальсифицированной продукции, снижение издержек за счет более эффективного управления логистикой, соответствие активно вводимым за рубежом требованиям по маркировке для выхода на внешние рынки. При маркировке 100% выпускаемых лекарственных препаратов система мониторинга будет отслеживать около 6 млрд упаковок лекарственных препаратов в год и охватит более 350 тысяч участников оборота, среди которых около 1000 отечественных и зарубежных производителей лекарственных средств, свыше 100 тысяч медицинских и 250 тысяч аптечных организаций.

Координатором эксперимента является Минздрав России, а оператором создаваемой системы маркировки – ФНС России.