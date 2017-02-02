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На рынке труда продолжается стагнация

В 2016 году ситуация на рынке труда во многом осталась похожа на 2015 годом, когда занятость населения резко ухудшилась на фоне кризиса, следует из исследования, проведнного исследовательским холдингом Ромир. Как и годом ранее, в минувшем году почти четверть трудоспособного населения по разным причинам сменили работу. Причем половина из них сделали это добровольно, а остальные были уволены. Однако тенденции по сокращению штата сотрудников и зарплат пошли на убыль, хотя до сих пор превосходят аналогичные показатели 2008 года.

В декабре 2016 года исследовательский холдинг Ромир провел традиционный опрос о трудовой занятости россиян.

59% респондентов не заметили каких-либо изменений произошедших на работе за последние полгода. Это самый низкий показатель за шесть лет наблюдений.

Доля сменивших работу по-прежнему остается на высоком уровне и идентична показателю 2015 и 2013 годов. Так, о смене работы в прошлом году заявили 23% респондентов: 12% из них добровольно оставили прежнее рабочее место, 7% респондентов ответили, что их уход с работы был оформлен как «увольнение», а 4% попали под официальное «сокращение». Не работающими в течение последнего полугодия назвали себя 16% участников опроса.

Диаграмма 1. Динамика занятости 2011 – 2016. В % от общего числа опрошенных. (Не представлена доля отказавшихся от ответа на вопрос).

Источник: холдинг Ромир, декабрь 2016

Таким образом, ситуация с занятостью населения в 2016 году не претерпела особенных изменений по сравнению с 2015 годом. Влияние кризиса на рынок труда начало ощущаться с середины 2015 года, и состояние остается стабильно непростым.

Не было зафиксировано значимых изменений по сравнению с предыдущим годом и в вопросе поиска работы теми, кто ее потерял или решил сменить. Среди почти четверти трудового населения, кто в последние полгода занимался поиском работы, в течение недели смогли найти новое место 27%. От двух недель до полутора месяцев поисками занимались 35% респондентов. 29% россиян из числа потерявших работу продолжают искать, а 10% не предпринимают никаких действий в этом направлении.

Диаграмма 2. Срок поиска новой работы. В % от общего числа сменивших работу за последние полгода.

Источник: холдинг Ромир, декабрь 2016

Таким образом, ситуация с поисками работы в 2016 году очень близка к показателям конца 2015 году. Доля находящихся в поиске остается идентичной. Смогли трудоустроиться также почти две трети респондентов. Немного выросла только доля тех, кто работу не ищет. Этот показатель был выше только в 2014 году, когда, вероятно, россияне, потерявшие работу в самом начале кризиса, решили отдохнуть, осмотреться и выждать.

Вопрос об изменениях в оплате труда и штатном составе сотрудников задавался только тем, кто имел стабильную занятость в последние полгода. И результаты 2016 года указывают на неспокойное положение в компаниях. Однако те тревожные явления, которые были зафиксированы годом ранее, все же пошли на спад.

Так, о сокращениях персонала за последние полгода заявили 24% опрошенных, что значительно меньше доли аналогичных ответов годом ранее - 39%. Правда, и расширении штата сказали только 6% респондентов при 9% подобных ответов в конце 2015 года.

В части зарплат наблюдается сходная тенденция. 18% респондентов ответили, что в их компании в последние полгода происходили сокращения зарплат. Однако доля подобных ответов по сравнению с 2015 годом, когда она равнялась 26%, значимо сократилась. Зарплаты были увеличены в 13% компаний, хотя еще годом ранее об этом заявляли 18% опрошенных.

Отвечая на вопрос об изменениях, произошедших в компаниях за последние полгода, 10% респондентов также отметили сокращение или полную отмену соцпакета. О появлении ли расширении соцпакета упомянули только 2% опрошенных.

Диаграмма 3. Изменения в компаниях. В % от общего числа стабильно работающих последние полгода.

Источник: холдинг Ромир, декабрь 2016

Таким образом, согласно опросным данным, ситуация на рынке труда в 2016 году в части сокращений персонала оказалась идентична кризисному 2008 году. Тогда, правда, меньше корректировались зарплаты и в сторону сокращения, не говоря уж об увеличении.

Зато по сравнению с 2015 годом ситуация внутри компаний начинается выравниваться – налицо положительные изменения и по численности штата, и по размеру заработной платы.

В целом же картина с занятостью и поисками работы в прошлом году оказалась во многом схожа с предыдущим периодом измерений. Остается надеяться, что наступивший год будет лучше для работающих россиян.