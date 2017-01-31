Новости

АИЖК: представленные в СМИ выводы о росте просрочки по ипотеке являются некорректными

Представленные сегодня в СМИ выводы кредитных бюро (НБКИ, ОКБ, "Эквифакс") о состоянии рынка ипотеки являются некорректными, отмечают в АИЖК. Данные кредитных бюро не отражают всей картины ипотечного рынка, а представляют только срез информации, которую в бюро кредитных историй передают банки-партнеры. Так, например, данные ОКБ по ипотеке охватывают не более 60% рынка. Методология сбора и обработки этих данных непрозрачна, в отличие от данных Банка России, которые охватывают все кредитные организации и являются единственным достоверным источником статистики по рынку.

Данные Банка России свидетельствуют о том, что качество ипотечного портфеля остается на высоком уровне: доля задолженности без просроченных платежей устойчиво превышает 93%, а длительная просрочка (90+) снижается как в абсолютном, так и относительном выражении по сравнении с пиковыми значениями начала 2016 года.

По данным ЦБ, объем просрочки 90+ по ипотечным кредитам на 1 декабря 2016 года по сравнению с началом года составил 125,7 млрд рублей. Пик роста просрочки наблюдался в мае, когда она достигла 131,4 млрд рублей. Доля просроченных ипотечных кредитов не превышает 2,8% от общего ипотечного портфеля. В то же время, в 2010 году доля просроченных платежей 90+ превышала 7%. А по неипотечным кредитам населению этот показатель составляет почти 15%. Вместе с тем, ипотечный портфель банков в 2016 году вырос на 11%, а объемы выдачи ипотеки - на 27%.