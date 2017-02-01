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Самые громкие случаи личного банкротства за 2016 год

Самые яркие случаи применения нового закона о банкротстве физических лиц можно разделить на две категории. К первой относятся вполне успешные списания долгов, удавшиеся богатым и влиятельным людям. Конечно, такие истории привлекли всеобщее внимание. А вторая категория – явления противоположного порядка, когда от своих куда меньших долгов с гораздо худшим результатом пытались избавиться совсем бедные граждане. Всё же, наверное, не зря закон о несостоятельности физических лиц окрестили новеллой о VIP-банкротствах. О самых громких и отличившихся процедур банкротства физических лиц в настоящей статье адвоката Олега Сухова.

«Первые ласточки»: Сафин, Исмаилов, Кехман

Закон о личном банкротстве начал действовать в октябре 2015 года. И уже в течение недели с момента вступления его в силу кредиторы потребовали признать банкротами известных бизнесменов Ралифа Сафина (отца певицы Алсу), бывшего книгоиздателя и хозяина вещевого Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова и прежнего владельца фирмы-поставщика экзотических фруктов Владимира Кехмана.

Банкротство Сафина оказалось самым гладким из трёх случаев. По статье 213.2 Федерального закона N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», долг можно реструктуризировать, реализовав имущество должника хотя бы для частичной оплаты по счетам или же прийти к мировому соглашению. В ситуации с Сафиным сработала комбинированная схема, включавшая все три варианта. Из 215 миллионов рублей общей суммы долга Сафин в рамках договорённости погасил из личных средств примерно 140 миллионов. 45 миллионов рублей были получены с продажи имущества Сафина, а оставшиеся 30 миллионов были реструктурированы на три года. Кажется, таким банкротством были довольны и кредиторы, и сам банкрот.

Куда тернистее был путь к официальной финансовой несостоятельности Исмаилова. По статьям 213.3 и 213.4 закона N 127-ФЗ, должник может быть признан банкротом как по инициативе кредиторов, так и по собственному заявлению, - говорит адвокат Олег Сухов. Изначально банкротства Исмаилова потребовал банк. Но вскоре бизнесмен и сам выступил с аналогичным требованием в отношении себя, рассчитывая сбросить непосильное долговое бремя. Сперва попытка не удалась. В декабре прошлого года суд объявил Исмаилова банкротом, но уже в апреле решение отменил. Судья посчитал недостаточными представленные Исмаиловым доказательства задолженности. Но позже тому оказалось нечем ответить на требования по кредитам почти на 300 миллионов долларов. Поручителем по ним выступал Исмаилов лично. Теперь этот долг попросту спишут с предпринимателя.

Менее всех из указанного трио повезло «банановому королю» Кехману. Он не просто оказался должен крайне много, но и стал фигурантом уголовного дела. По части 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество в особо крупном размере) ему грозит десять лет тюрьмы за использование не по назначению банковских займов, взятых для спасения бизнеса. По версии следователей, деньги ушли в оффшоры.

Всего же Кехман оказался лично должен 9 миллиардов рублей. В ходе банкротства суд не особенно настаивал на реструктуризации долга и достаточно быстро приступил к реализации имущества некогда успешного бизнесмена. Однако оно не потянуло и на 1 миллион рублей. Квартира в городе Пушкин в Ленинградской области оказалась не в счёт. В соответствии со статьёй 446 Гражданско-процессуального кодекса РФ и статьёй 213.25 закона N 127-ФЗ, единственное жильё за долги продавать нельзя.

Теоретически взыскание можно было бы наложить на зарплату Кехмана, которую тот получал в качестве гендиректора Новосибирского и худрука Михайловского театров. Деятельность на обоих поприщах ежемесячно приносила ему 1,3 миллиона рублей, половину из которых, в соответствии со статьёй 99 Федерального закона от 2 октября 2007 года N 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», можно взыскивать в пользу банков. Но, согласно части 3 статьи 213.30 закона N 127-ФЗ, - обращает внимание адвокат Олег Сухов, - Кехман не имеет право в течение трёх лет после банкротства занимать руководящие должности в организациях. Указанные посты он оставит и даже с этих доходов ничего платить не будет.

Другие известные богачи

Сафин, Исмаилов и Кехман – не единственные состоятельные люди, прошедшие через процедуру банкротства. Известный импортёр спиртных напитков Александр Мамедов лично задолжал различным банкам более полумиллиарда рублей. Суд ввёл для Мамедова трёхлетнюю реструктуризацию долгов.

Как и Кехман, под уголовным преследованием ходит крупный финансист Александр Гительсон. И даже был приговорён к трёхлетнему заключению. Но своим банкротством он может быть вполне доволен. Всего с него потребовали (в том числе обманутое им правительство Ленинградской области) более 5 миллиардов рублей, вернуть которые он, конечно, оказался не в состоянии. Суд реструктурировал долг Гительсона. Ежемесячно он выплачивает по нему 5,7 тысяч рублей с пенсии, являющейся единственным его официальным доходом. До полной расплаты, похоже, не дойдёт.

Не стоит забывать и о некоторых политических деятелях. Например, о депутате Государственной думы Геннадии Ушакове. Ему предъявили претензии в общей сложности на 1 миллиард рублей. Отдать он, конечно, их не может, равно как и расплатиться по ним имуществом, каковое сводится к квартире площадью 118 квадратных метров. Поскольку она – единственное жильё депутата, то отобрать её нельзя, какой большой бы она ни была. Скорее всего, долг опять же спишут.

Банкротство для бедных

Знаменитости среди банкротов – это не обязательно богатые люди. Не менее хрестоматийными стали случаи, когда свои, отнюдь не миллиардные долги пытались скинуть самые обычные люди. И, в отличие от своих товарищей по несчастью из высших сфер общества, успеха не достигли. И сегодня этих «простых смертных» приводят как пример того, что может случиться с бедняками, если они вдруг решат банкротиться.

Красноярец Целигородцев хотел списать долги, каковых у него накопилось на три четверти миллиона рублей. Увы, кредиторы Целигородцева слишком медленно заявляли о своих претензиях. К моменту объявления его банкротом списывать долги не пришлось, поскольку сумму, которую с него потребовали, ему удалось выплатить за счёт накоплений. Банкротная процедура на том и завершилась, после чего на горизонте нарисовались новые кредиторы с основной массой ранее неучтённых судом требований. В рамках банкротства списать эти требования не удалось, т.к. на тот период их ещё не предъявили, а теперь по ним придётся платить, поскольку для ухода от долгов требуется новая банкротная операция, возможная, по части 2 статьи 213.30 закона N 127-ФЗ, не раньше, чем через пять лет после завершения предыдущей, - напоминает адвокат Олег Сухов.

С сюрпризом столкнулся и новосибирский грузчик Овсянников. Он задолжал банкам в общей сложности 630 тысяч рублей и был признан судом банкротом. Вот только списывать его долги суд отказался. Подозрения вызвало то обстоятельство, что зарабатывал Овсянников около 20 тысяч в месяц, а кредиты ежемесячно должен был платить почти на 25 тысяч рублей. Непорядочность новосибирского грузчика судьям была очевидна. В своём решении они сослались на статью 10 Гражданского кодекса РФ, не допускающую недобросовестное пользование законными правами, и на пункт 28 Постановления N 51 Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ «О рассмотрении дел о банкротстве индивидуальных предпринимателей» от 30 июня 2011 года, разрешающий судам отказывать в списании долга безответственным должникам. Свои обязательства перед банками Овсянникову придётся исполнять в полном объёме.